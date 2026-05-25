兵庫県たつの市で母と娘が殺害された事件。以前、隣の家に住んでいた男が指名手配されましたが、男は事件の発覚前に警察官に「人を殺した」と話していたことが分かりました。黒い帽子に黒縁メガネ、マスク姿の男。殺人の疑いで全国に指名手配されている住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）です。今月19日、兵庫県たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのがみつかり、警察はおととい