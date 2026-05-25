デビュー31年目を迎えた“ご当地ソングの女王”水森かおりが、3月にリリースした「恋の終わりの名古屋にひとり」の新たなラインナップとして、カップリング曲とジャケット写真が異なる2タイプを6月24日に発売することが決定した。タイプDには、オール巨人との異色デュエットによる「夢洲ブルース〜デュエット編〜」が収録されている。【写真】「恋の終わりの名古屋にひとり」ジャケ写2種これまで45都道府県を舞台に173曲ものご