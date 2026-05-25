アメリカのトランプ大統領が「最終段階」にあるとしていたイランとの戦闘終結をめぐる交渉。トランプ氏は24日になって「時間は我々の味方だ」などと合意を急がないよう指示したと明らかにしました。トランプ大統領「秩序を保ちながら建設的な方法で進められている。時間は我々の味方だ」イランとの交渉についてSNSでこのように述べたトランプ大統領。「代表団に急いで合意するなと指示している」と明らかにしました。アメリカ軍に