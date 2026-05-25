声優の日笠陽子（40）が25日、所属事務所公式サイトを通じ、複数の番組出演を見合わせると発表した。右手肘付近を骨折し、治療に専念するためと説明した。日笠が代表を務める事務所「i.nari」公式サイトを通じ「弊社所属の日笠陽子に関しまして、先週の日曜日に転倒し、右手肘付近を骨折いたしました」と日笠の負傷を報告現在はケガの治療に専念しているとし、26日放送の「声優と夜あそび 2026」および27日放送の「井澤詩織