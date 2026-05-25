夜間や休日に子どもが急な病気になった時の「#8000」。広報活動から10周年を迎えたあの人気キャラクターが厚生労働大臣を表敬訪問しました。先ほど厚労省を訪れたのは、アンパンマンです。夜間や休日、子どもが病気やけがをした時に「#8000」に電話をかけると、保護者の相談に乗ってくれる窓口があり、アンパンマンは2016年からこの広報活動を行っています。広報活動を始めて10周年を迎えたアンパンマンは、きょう、上野厚労大臣に