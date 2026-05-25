愛知県みよし市は25日、今年の夏休み期間中、市内に住む18歳以下の子どもを対象に自己負担350円で昼食を提供すると発表した。学校給食がなくなり、食事が満足に取れなくなる子どもや、物価高に苦しむ家庭を支える狙い。市によると、自治体が主導するこうした取り組みは全国初という。夏休み中のお盆や施設の休館日を除く日に、事前に希望を募り、市内の児童館や放課後児童クラブなど18カ所で子どもに弁当を渡す。児童クラブで