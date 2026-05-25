高市早苗首相は25日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7〜9月の電気・都市ガス料金を補助すると表明した。3カ月間で「5千円程度の負担引き下げ効果を実現する」と強調。2026年度当初予算の予備費から約5千億円を充てる。資金面で万全を期すため、3兆円強の26年度補正予算案を来週にも国会に提出する。エネルギー価格上昇や国際情勢変化といった影響に備える目的で、中東問題に特化した「中東