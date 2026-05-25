プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026（第1戦＝7月28日・東京ドーム、第2戦＝同29日・富山市民球場）のファン投票の中間発表が25日に始まり、パ・リーグはDH部門で3万5212票を集めた日本ハム・レイエスが最多得票。パの球団別ではオリックス、日本ハムが3部門でトップだった。ファン投票は6月28日まで行われ、7月7日に結果が発表される。選手間投票は同9日、監督選抜を含むメンバーは同13日に決まる。最後の1人を選ぶ「