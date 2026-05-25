最近、なんとなく頭がぼんやりすることはありませんか？ そんなときには、すきま時間で手軽に挑戦できる言葉のパズルが効果等 的です。記憶をたどりながら空欄を埋めて、脳を心地よく刺激してみましょう！問題：□に入るひらがなは？・こ・□・ざ（縦の言葉）・こ・□・ほ・□（横の言葉）・ど・□・ろ（縦の言葉）ヒント：「銀行で開設するもの」を思い浮かべてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：「う」正解は「う」でした。