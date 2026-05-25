新潟県警は、2025年間の拾得物取り扱い状況を発表しました。高額な現金から珍しい昆虫まで…拾得物は2024年より増加して約28万件。拾得現金は2億9千万円にのぼるということです。現金の中で特に高額だったのは「1800万円の落とし物」。こちらは事業所の敷地内で関係者が発見。新潟北警察署に届けられました。拾得された現金1800万円の行方は…現金・物ともに拾った時点での所有権は、"落とし主"にありますが、拾得されてから3か月