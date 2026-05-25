中国商務部によると、全国で1〜4月に新たに設立された外資系企業は前年同期比6．8％増の2万113社に達し、実行ベース外資導入額は2876億9000万元（約6兆7586億円）に上った。外資のストックは安定的に増加している。過去約3年間、中国の外資系企業は年々増加して53万社を超え、外資ストックも3兆6000億ドルを超えた。特に、既存の外資系企業のほとんどが中国市場をより深く開拓する方針を選び、対中投資を持続的に拡大した点は注目