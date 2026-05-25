柴犬の換毛期は、もはや季節の風物詩です。ブラッシングをするたび、これでもかと抜ける毛を見て、「いったいどこに収納されていたの？」と首をかしげたくなる飼い主さんも多いのではないでしょうか。【写真】頭にもう1匹いる！？ 柴犬の衝撃姿（全体像）そんな換毛期の“成果”を、思わず笑ってしまう形で披露した柴犬さんが今、注目を集めています。Xユーザー・福丸さん（@totomo_fukumaru）の愛犬「福丸」くん（11歳・男の子）