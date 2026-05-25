無印良品の「水に溶かす」シリーズは、手軽さと本格的な味わいでファンの多い人気アイテム。その中でも特に、暑い季節やアクティブなシーンにぴったりな「ソルティアセロラ」と「ソルティ南高梅」の2品について、その魅力と便利な活用術をご紹介します。いつでもどこでも「自分専用」のドリンクをまずは、このシリーズ全体に共通する優れた特徴です。▼コスパ抜群のドリンク500mL用8gが7袋入って、税込390円。1袋当たりは約55.7円