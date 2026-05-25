2026年中国・秀英火山ライチ月間の開幕式がこのほど、中国南部の海南省海口市で開催されました。1粒の重さが99グラムで卵よりも大きな「火山ライチ王」が、チャリティーオークションで8万8000元（約206万円）の高値で落札されました。ライチ王は「紫娘喜」とも呼ばれ、果実が大きく種が小さく、果肉が厚く果汁が甘く、その優れた果実の形によりライチ界では有名な品種です。主に海口市秀英区の永興鎮、石山鎮、東山鎮で生産され