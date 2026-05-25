CO2ゼロで低騒音！ EVトラックベースのコンクリートミキサ車2026年5月14日から16日にかけ、パシフィコ横浜で開催された「ジャパントラックショー2026」に、カヤバは日本初となる「電動駆動式コンクリートミキサ車（コンセプトモデル）」を展示しました。「ジャパントラックショー2026」には、トラックメーカー、タイヤ・ホイールメーカー、架装メーカー、用品、IT・ソフトウエアなどトラック・物流に関わるメーカー170社が出展を