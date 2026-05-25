サンリオキャラクターズをイメージした「SANRIO FES milkyサンデー」が、5月25日（月）から6月末頃までの期間、「ペコちゃんmilkyドーナツ MARK IS みなとみらい店」と「ペコちゃんmilkyドーナツ 横浜ワールドポーターズ店」限定で販売中だ。【写真】完成度高くてかわいい！ポムポムプリンの顔型タルト■10種類のサンデーがラインナップ今回登場した「SANRIO FES milkyサンデー」は、不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilk