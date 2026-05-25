山形県鶴岡市ではきょう、庄内三大祭りの一つ鶴岡天神祭のパレードが行われ、多くの人で賑わいました。 【写真を見る】「春の最大のお祭り」「もうすぐ夏だな」鶴岡天神祭パレード大勢の人で賑わう（山形） 鶴岡天神祭は、学問の神様といわれる菅原道真公を祀る鶴岡天満宮の例祭として、毎年５月２５日に行われています。 この祭りの特徴は長襦袢姿（ながじゅばんすがた）で編笠と手ぬぐいで顔を隠し、「化けもの