今月５日、酒田市の山中で遺体で発見された男性が、クマに襲われ死亡していたことがわかりました。県内では連日のようにクマが目撃されていて、警戒が必要です。 【写真を見る】【現場動画】各地で撮られたクマの映像も連日のように目撃されるクマ酒田市男性遺体はクマに襲われたものと判明（山形） 周囲を警戒する素振りもなく、堂々とした様子で歩く１頭のクマ。 こちらは今月２２日の午前、鶴岡市羽黒町で近くに住む人が