今年度で閉校する、山形県新庄市の升形小学校で２３日、地域の住民も参加して最後の運動会が開かれました。 【写真を見る】FINAL種目は親子3世代で!今年度で閉校の小学校地域の人も集まって最後の運動会!（山形・新庄市） 新庄市の升形小学校は児童数の減少などから今年度で１５１年の歴史に幕を下ろします。来年度から、５年生以下の児童は新庄小学校へ通います。 この日は全校児童１９人が赤組と白組に分かれ、徒競走や、