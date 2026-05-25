ホルムズ海峡を通過した原油タンカー「出光丸」が、25日名古屋港に到着しました。 【写真を見る】日本の“原油調達事情”は劇的に変化… ホルムズ海峡が解放されても元に戻るには数年かかる？出光丸が名古屋港に到着 では改めて、出光丸のルートを確認してみましょう 。アメリカなどがイランを攻撃したのが2月28日です 。中東情勢が悪化する中、出光丸は3月16日にサウジアラビアを出港しました。 しかし、その直後