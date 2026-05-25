GW明けのリアルな本音が炸裂！ 仕事に行きたくない理由や働き続けたい条件を徹底調査SaaS比較サイト「アスピック」は、2026年5月に20代から40代の全国の会社員242人を対象とした「GW明けの働く意欲と離職意向」に関するアンケート調査結果を公開しました！調査によると、GW明けに「仕事に行きたくない」と感じた人は55.0%にのぼり、その理由として体調や生活リズムの乱れのほか、近年の出社回帰に伴う通勤負担などが上位を占