愛知県豊橋市のアパートにブラジル国籍の男が立てこもった事件で、アパートの住民を監禁した疑いで男が再逮捕されました。ブラジル国籍で住居不定のロドリゲス・ロジェリオ・サイトウ容疑者(37)は今月4日、豊橋市多米中町のアパートに侵入した上、およそ2時間にわたり住人の男性(38)にハサミを突き付けるなどして逮捕・監禁した疑いです。サイトウ容疑者は男性と顔見知りだったとみられていますが、調べに