令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしご高）が25日、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』オープニングセレモニー（略称:SSFF & ASIA）に登場した。【写真】黒いスーツを着て貫禄のあるくるま短編映画『BREAK SHOT』で初めて監督・脚本を務めたくるま。本作は、5月16日に横浜・Kアリ