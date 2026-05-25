令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしご高）が25日、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』オープニングセレモニー（略称:SSFF & ASIA）に登場。次回作も制作中だとして、映像表現でのクリエイティブに意欲を見せた。【写真】スーツでかっちり！仲良く語り合うくるま＆児玉智洋短編映