気象庁は、奄美地方に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】奄美地方に「線状降水帯」の予測情報を発表気象庁は、奄美地方であす未明から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり土砂災害や河川の氾濫に厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）