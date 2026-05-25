25日、参議院決算委員会において、西田昌司委員長に指名された松本尚デジタル大臣が戸惑いを見せる一幕があった。【映像】二度見&国会笑いの瞬間（実際の様子）公明党の司隆史議員は個人情報のデータ活用について、「名前・住所・病歴、いわゆる医療でデータが統計という目的であれば民間にそのまま提供されてしまうっていうのは本当なのか？また、患者が利用を止めてほしいと言っても止まらないのは本当なのか？」と質問