日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会は２５日、東京・両国国技館で定例会合を開き、大島理森委員長（元衆院議長）は大相撲夏場所で豊昇龍、大の里の両横綱ら休場者が続出したことについて、八角理事長（元横綱北勝海）ら協会執行部に対策を求めたことを明かした。今場所は両横綱、大関の安青錦と琴桜、小結高安が休場。大島委員長は「役力士の９人中５人が休場。誠に残念」と伝え、八角理事長から「申し訳ございません」と