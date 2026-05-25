タレントのマツコ・デラックス（53）が25日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、よく見るキモい動画について明かした。「我ながらキモいと思ったことはありますか？」のテーマでトーク。視聴者からは、「耳垢や、歯の角栓を出す動画に見入ってしまう」といった内容のメールが寄せられた。すると、マツコも「やってますよ。私はブラジリアンワックスで、ビヤッ！ってやって、悲鳴