共産党・小池晃書記局長は25日の記者会見で、2人が亡くなった辺野古沖のボート転覆事故で「平和丸」の船長が国土交通省の聞き取りに応じていないとされていることについて、記者と応酬を繰り広げた。【映像】互いにカットイン 記者と小池氏のバトル（実際の様子）小池氏は冒頭、「辺野古の問題なんですけれど、2人の尊い命が失われてしまった本当にあってはならない事故だったと改めてお悔やみも申し上げたいと思いますが、平