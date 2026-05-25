＜ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026レッドカーペットセレモニー＆オープニングセレモニー＞◇25日◇︓MoN Takanawa: The Museum of Narrativesカンヌ映画祭コンペティション部門に出品された「箱の中の羊」（29日公開）の是枝裕和監督（63）がフランスから帰国し、第2回TAKANAWA GATEWAY CITYアワードを受賞した。「率直に、うれしい気持ちです」と笑みを浮かべた。是枝監督は、自身の