１９８３年ミスターシービーと、８９年ウィナーズサークルで２度制したＪＲＡ殿堂入り調教師の松山康久氏が、第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）に出走を予定する抽選対象の２頭を含めた１９頭の馬体を１０点満点でジャッジした。【グリーンエナジー９・０点】研ぎ澄まされたようなシャープな体は、体脂肪が少なく引き締まっています。深みのある栗毛はピカピカに光り、栄養が行き