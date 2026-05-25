市川 栞 キャスター：気象台が発表する大雨警報などに、5段階の警戒レベルの数字をつけた新たな防災気象情報が、今月28日から始まります。ポイントなどについて、気象予報士の小野さんとお伝えします。小野 和久 気象予報士：いくつか変わる点がありますが、本日は、警報についてお伝えします。市川：今回の変更では、住民が避難する際に、より分かりやすい表現になりますよね。 小野：4つの警報、「大雨」「河川氾濫」