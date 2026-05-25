タレントの神田うの（５１）が、雰囲気の違う最新ショットを披露した。うのは２５日までに自身のインスタグラムを更新。「マツパーだったけど何やら最近流行っているという『アンドヘルシー』というものをして頂きました従来のエクステ（円柱型）ではなく平らなエクステなのでまつ毛に接着しやすいらしい。それを付けた後にそのエクステごとパーマをかけるという手法だそう」とまつ毛美容について説明。「エクステよりもナ