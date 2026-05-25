NEXERは5月15日、仁・幸夢店とともに実施した「住まいと健康の関係性に関する調査」の結果を発表した。同調査は4月24日〜5月7日、全国の男女500人を対象に、インターネットで実施した。自宅の住環境が自身や家族の健康に影響していると感じたことがありますか自宅の住環境が、自身や家族の健康に影響していると感じたことがあるか聞くと、41.0%が「とても感じる」「やや感じる」と回答した。33.2%は「あまり感じない」「まったく感