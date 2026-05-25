日本相撲協会は２５日、元十両・勇磨（阿武松）が引退届を提出し、受理されたと発表した。２７歳の勇磨は２０１４年春場所で初土俵を踏み、２３年名古屋場所で新十両。十両在位は３場所で、最高位は東十両１３枚目だった。西幕下１３枚目だった夏場所を４勝３敗で終えていた。