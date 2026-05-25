かがわマラソン20262026年3月 2026年3月に初開催されたフルマラソン大会「かがわマラソン」の実行委員会の総会が行われました。 （香川県／池田豊人 知事）「ランナーにも喜んでいただいた大会であったなということを実感した」 「かがわマラソン2026」は3月15日に開催され、1万人あまりのランナーが参加しました。 会議では、第1回大会のランナーらを対象に実施したアンケート結果を