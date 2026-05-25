福岡県議会が議会棟での取材活動を制限する方向で新たなルール作成を検討していることについてです。専門家は「福岡県議会の歴史的な汚点になりかねない」と危機感をあらわにしています。 福岡県議会事務局が22日に明らかにしたルール案には、議会棟での取材は、前日までに取材する議員の承認を得ることや、撮影・録音をする場合は事前に議会事務局の承認を得ることなどが盛り込まれています。議会事務局によりま