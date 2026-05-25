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欧州株堅調独仏株ともに１％超高英市場は休場 東京時間18:04現在 英ＦＴＳＥ100 10466.26（休場） 独ＤＡＸ25186.79（+298.23+1.20%） 仏ＣＡＣ40 8218.31（+102.56+1.27%） スイスＳＭＩ 13503.21（+56.78+0.42%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:04現在 ダウ平均先物JUN 26月限51085.00（+423.00+0.83%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7559.00（+