東京時間17:33現在 香港ハンセン指数 25606.03（休場） 中国上海総合指数 4152.57（+39.67+0.96%） 台湾加権指数 43644.40（+1376.43+3.26%） 韓国総合株価指数 7847.71（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8692.04（+35.01+0.40%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76296.63（+881.28+1.17%） ２５日のアジア株は軒並み上昇。米国とイランの紛争が終結に向かうとの期待感を背景にアジア株は買い優