ユーロ圏１０年債利回り格差仏６２、伊７１ｂｐといずれも縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%） ドイツ2.951 フランス3.567（+62） イタリア3.663（+71） スペイン3.377（+43） オランダ3.067（+12） ギリシャ3.607（+66） ポルトガル3.321（+37） ベルギー3.494（+54） オーストリア3.184（+23） アイルランド3