5月13日に須崎市のトンネル内で発生した死亡事故を受けて、警察や道路管理者が25日現場の調査を行いました。5月13日の朝、須崎市大谷の法印山トンネル内でトンネルを自転車に乗って北向きに走っていた須崎市野見の無職衣斐邦憲さん（72歳）が後ろから走ってきた大型トラックにはねられ死亡する事故がありました。須崎署管内では2026年に入り自転車と車が接触する死亡事故が既に2件発生していて、須崎署や道路を管理する須崎市など