25日午前、小国町の金属加工工場で機械から出火する火事があり、従業員2人が体調不良を訴え、病院に運ばれました。記者リポート「火事があった小国町の工場です。工場の周りには消防車両が止まっていて少し緊迫した雰囲気になっています」25日午前9時すぎ、小国町小国町にある日本重化学工業・小国工場で「機械から黒煙が上がっている」と工場の従業員から119番通報がありました。消防によりますと工場にある機械の内部で合