セブン&アイ・ホールディングス名誉顧問の鈴木敏文氏が亡くなった（享年93）。私はローソンで22年間、店長やバイヤー、商品開発者として働いたが、1990年に入社した頃、コンビニは既に「形」ができていた。それはすべて、鈴木氏が率いたセブン-イレブンが作った形だった。追悼の意味を込めて、私が思う鈴木氏の功績を改めて振り返ってみたい。【写真】ニコマート、ホットスパー、ampm…懐かしの「コンビニ」店舗を見る「常識