国家安全保障戦略など安全保障関連3文書の年内の改定に向け、自民党は「防衛力強化の裏付けとなる予算を確保し、5年以内に防衛力の変革を成し遂げるべき」などとする提言案をまとめました。政府が年内に改定を目指す安保3文書をめぐり、きょう、自民党の安全保障調査会が提言案をとりまとめました。提言案では政府に対し、NATO＝北大西洋条約機構に加盟する国などの国防予算増額の潮流を踏まえ、「主体的な判断のもとで5年以内に防