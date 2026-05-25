プロ野球の「日本生命セ・パ交流戦」が、26日に全国6球場で開幕する。初戦は全てセ・リーグの本拠地で行われる。25日には予告先発投手が発表された。セ・リーグの首位・阪神は西勇輝が先発。パ・リーグの首位・西武は平良海馬が5月15日の日本ハム戦以来、中10日でマウンドに上がる。◇交流戦巨人・則本昂大ーソフトバンク・大津亮介（18時〜東京D）DeNA・平良拳太郎ーオリックス・九里亜蓮（17時45分〜横浜スタジアム）