STARTO ENTERTAINMENTは5月25日、公式サイトとSNSアカウントを通じて、5月31日に東京ドームで開催される、ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」の最終公演について注意事項を発表しました。【写真を見る】【 嵐ラストライブ 】STARTO社が5・31ツアー最終日『東京ドーム公演』に関する注意事項を発表（全文）「5月31日(日) 嵐 東京ドーム公演に関する注意事項」と題し、公演チケットを持っていない人たちへのマナーについて注意