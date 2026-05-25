三重県警本部三重県四日市市川島新町の住宅の庭で住人の田中直美さん（53）が刺され死亡した事件で、県警は25日、殺人の疑いで近くに住む新聞配達員田中俊宏容疑者（57）を逮捕した。県警によると、容疑者は直美さんの夫の弟で、直前に2人が口論しているのを夫が目撃していた。何らかのトラブルがあったとみて調べる。逮捕容疑は16日午前9時ごろ、直美さんの胸や腹を刃物で10回以上刺し、殺害した疑い。死因は出血性ショックだ