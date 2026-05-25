ボートレース尼崎のルーキーシリーズ第11戦「スカパー・JLC杯」は4日目が終えた。準優ボーダーは6.14まで上がり、1着勝負だった4日目10Rを逃げ切った飛田江己（25＝埼玉）が“18番目”で滑り込んだ。「乗れないかもしれないと思っていたのでツイていますね」とまずはひと安心だが、足もようやく納得できる状態に仕上がってきたようだ。「ずっと乗り心地が悪くて苦労していたんですけどグリップ感がやっと来ましたね。乗れる