奄美地方では26日未明から昼前にかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害などに十分ご注意ください。活発な梅雨前線が停滞している奄美地方では、暖かく湿った空気が流れ込むため、26日にかけて、局地的に雷を伴い、1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。奄美地方では26日未明から昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。2