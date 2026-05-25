開催中 ドラゴン桜 フルカラー版 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで「ドラゴン桜」と「ドラゴン桜2」が全巻半額のセール価格となっている。 「ドラゴン桜」は元暴走族の弁護士・桜木健二が、落ちこぼれの生徒たちを東大に現役合格させるために奮闘する物語。「ドラゴン桜2」は、前作から10年後を描く続編。スマホやAIなど現代的な学習テクニックも取り入れて、現代の受験に合わせた